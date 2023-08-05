Гуменюк розповіла, скільки ракетоносіїв утримує Росія у Чорному морі

Станом на ранок суботи, 5 серпня, Росія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет, повідомила в ефірі телемарафону керівниця Об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Корабельне угруповання ворога залишається в розсередженому вигляді в концентрації до 13 одиниць у Чорному морі, одна одиниця висвітлює надводну обстановку в Азовському морі. Ракетна загроза зберігається, але вона залишається у сталому режимі. Ворог тримає напоготові сили та засоби», – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що нещодавно лунала повітряна тривога і знов фіксувалась активність стратегічної авіації армії РФ. За її словами, «це може бути як переміщення та якісь маневри, так і просто тримання у напрузі».