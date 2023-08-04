Флот Росії буде потоплено? Як спецоперація змінює обстановку в Чорному морі?

- Краснодарський край Росії: Міноборони РФ заявило про атаку двома морськими дронами. За їхніми даними, безпілотники намагалися вдарити по військово-морській базі у Новоросійську. Джерела Радіо Свобода в СБУ повідомляють: це спільна спецоперація СБУ та ВМС ЗСУ – внаслідок якої пошкоджений великий десантний корабель РФ «Оленегорский горняк». Співрозмовники поділилися відео, на якому нібито український дрон таранить корабль. Як саме підбили російський корабель? Яке це має стратегічне значення?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Тим часом російський президент Володимир Путін намагається протриматися до виборів США 2024 року, пише CNN із посиланням на західних високопосадовців. Тож до цього часу він навряд змінить плани щодо війни проти України. Співрозмовники CNN вважають, що Путін сподівається на допомогу Трампа.
- У Саудівській Аравії у вихідні очікується саміт, де представники США, країн Європи і так званих нейтральних країн обговорять мирний план Володимира Зеленського, де йтиметься і про можливість виведення російських військ з України. Росію на саміт не запросили. А от Китай підтвердив участь у переговорах про українську «формулу миру» в Саудівській Аравії. ЄС очікує, що в саміті візьмуть участь майже 40 держав. Ексклюзивне інтерв’ю заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви для Радіо Свобода дивіться у «Свобода Live».
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