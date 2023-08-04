Флот Росії буде потоплено? Як спецоперація змінює обстановку в Чорному морі?

Ексмер Дебальцевого навчає біженців-школярів у Німеччині

Більшість дітей-біженців у Німеччині навчаються онлайн в українських школах, але цей зв’язок стає дедалі слабшим, вважає Андрій Бондарчук – двічі переселенець, а нині вчитель в інтеграційному класі для українців.