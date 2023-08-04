«Результатами задоволені» – Зеленський про аналіз використання високоточної зброї

Президент Володимир Зеленський очолив засідання ставки верховного головнокомандувача, яка тривало три години – про це він повідомив 4 серпня.

За словами Зеленського, головнокомандувач Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський та Олександр Тарнавський доповіли про ситуацію на фронті.

Крім того, на засіданні обговорили забезпечення експорту зерна з України.

«Доповіді Віце-прем’єра Кубракова, міністра Кулеби, командувача Неїжпапи та наших розвідок. Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності», – заявив він.

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Крім того, на ставці обговорили стан військово-промислового комплексу. Зеленський заявив про плани спростити процедури для оборонних підприємств.

«Аналіз застосування високоточної зброї. Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені», – сказав президент.

Він не уточнив, про яку саме зброю йдеться.

На попередньому засіданні ставки 27 липня, за словами Зеленського, йшлося про забезпечення військ боєприпасами і результативність використання наявних систем ППО і підсилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень.