Зеленський про «всеохопну перевірку» військкоматів: 11 областей – на особливому контролі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 27 липня, яке проходило у Дніпрі, йшлося про «всеохопну перевірку» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів).

«Добігає кінця всеохопна перевірка ТЦК. Одинадцять областей – на особливому контролі», – написав президент у телеграмі, не навівши подробиць.

Крім того, за його словами, на виїзному засіданні йшлося про забезпечення військ боєприпасами і результативність використання наявних систем ППО і підсилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень.

Напередодні Національна поліція України повідомила про затримання співробітників ТЦК у Волинській, Дніпропетровській і Чернівецькій областях. Цим особам повідомляють про підозри в отриманні хабарів за ухилення від призову.

Суми, які підозрювані вимагали у призовників за відстрочку чи фіктивні документи про непридатність до військової служби, коливалися від 9000 гривень (приблизно 240 доларів) до 1500 доларів, розповіли у правоохоронних органах.

За статтею 368 Кримінального кодексу України затриманим загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Як заявили в Міноборони України, від початку повномасштабної війни розслідують уже 106 кримінальних справ щодо порушень у роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Фігурантом кримінальних справ став 21 співробітник ТЦК та СП.

У вечірньому відеозверненні 25 липня президент України Володимир Зеленський повідомив про «невтішні результати» перевірки військкомів.

Президент після чергового засідання Ставки 21 липня повідомив, що триває комплексна перевірка роботи ТЦК – військкоматів.

Цьому передувало оприлюднення розслідування «Батальйон Іспанія» журналіста Михайла Ткача, в якому йшлося про те, що начальник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов придбав наприкінці 2022 року на іспанському курорті Марбелья віллу вартістю майже 4 мільйони євро. Як стверджується, нерухоме майно він зареєстрував не на себе, а на свою матір-пенсіонерку. За даними журналістів, дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

Наприкінці червня стало відомо, що Євгена Борисова, який став фігурантом розслідування, звільнили з посади.

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22 липня Борисову повідомили про підозру, але Державне бюро розслідувань не знало про місце його перебування. Його підозрюють, серед іншого, у набутті активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368-5 КК України), а також в ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом обману.

Через два дні ДБР повідомило про затримання колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Євгена Борисова. 25 липня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави – 150 млн гривень.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявляло про факти незаконного збагачення Борисова на понад 188 млн грн.