Суд взяв під варту колишнього одеського військкома Борисова

Суд обрав колишньому одеському військкому Євгену Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, розмір застави – 150 млн гривень.

Раніше 24 липня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Євгена Борисова. За даними бюро, колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування тощо.

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Перед цим, 22 липня, Борисову повідомили про підозру, але Державне бюро розслідувань не знало про місце його перебування. Його підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України:

набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368-5 КК України);

нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану (ч.5 ст.407 КК України);

ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).

Національне агентство з питань запобігання корупції заявляло про факти незаконного збагачення Борисова на понад 188 млн грн.

У розслідуванні «Батальйон Іспанія» журналіста Михайла Ткача, оприлюдненому 22 червня, йдеться, що начальник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов придбав наприкінці 2022 року на іспанському курорті Марбелья віллу вартістю майже 4 мільйони євро. Як стверджується, нерухоме майно він зареєстрував не на себе, а на свою матір-пенсіонерку. За даними журналістів, дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

Президент України Володимир Зеленський після чергового засідання Ставки 21 липня повідомив, що триває комплексна перевірка роботи ТЦК – військкоматів. За його словами, на засіданні заслухали проміжний звіт, до кінця місяця очікується результатів інспекції.