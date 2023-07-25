Президент України Володимир Зеленський повідомив про «невтішні результати» перевірки військкомів.

«Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших воєнкомів, окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить», – сказав він у своєму відеозверненні.

«Хочу сказати всім таким «воєнкомам» і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає», – додав він.

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Володимир Зеленський після чергового засідання Ставки 21 липня повідомив, що триває комплексна перевірка роботи ТЦК – військкоматів.

Цьому передувало оприлюднення розслідування «Батальйон Іспанія» журналіста Михайла Ткача, в якому йшлося, що начальник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов придбав наприкінці 2022 року на іспанському курорті Марбелья віллу вартістю майже 4 мільйони євро. Як стверджується, нерухоме майно він зареєстрував не на себе, а на свою матір-пенсіонерку. За даними журналістів, дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

Наприкінці червня стало відомо, що Євгена Борисова, який став фігурантом розслідування, звільнили з посади.

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22 липня Борисову повідомили про підозру, але Державне бюро розслідувань не знало про місце його перебування. Його підозрюють, серед іншого, у набутті активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368-5 КК України), а також в ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом обману.

Через два дні ДБР повідомило про затримання колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Євгена Борисова. 25 липня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави – 150 млн гривень.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявляло про факти незаконного збагачення Борисова на понад 188 млн грн.