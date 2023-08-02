Росія врахувала свої помилки і на ЗСУ чекає важкий бій – законодавці США про контрнаступ

ВАШИНГТОН – У той час як одні члени американського Конгресу занепокоєні тим, що російські сили мали занадто багато часу для того, щоб підготуватися до українського контрнаступу, і пропонують законодавство, що посилить допомогу Україні, інші дослуховуються до закликів її зупинити.

Колишній президент США Дональд Трамп вимагає припинити військову підтримку України, доки адміністрація нинішнього президента Джо Байдена не співпрацюватиме з розслідуванням ділових угод президента та його сина Гантера. Про це він заявив у суботу.

Майже одночасно республіканець Браян Фіцпатрік з Пенсильванії та демократ Майк Квіглі з Іллінойсу у передостаннній день липня подали двопартійний законопроєкт «Акт про пакт з Україною», який забезпечить облік і спрощення надання допомоги.

Чи вплине загострення політичної боротьби на допомогу Україні? Про це «Голос Америки» запитав в американських законодавців.

Емануель Клівер, конгресмен-демократ від штату Міссурі вважає, що Білий дім та держави Заходу були праві, коли вони були обережні з наданням певного озброєння для України, через ризики ескалації війни. На його думку, це було виправдано.

«Я знаю, що турбує адміністрацію Байдена та багатьох європейських союзників. І це те, що ми повинні бути обережними, щоб не зробити нічого, що могло би розпочати третю світову війну. Тому що це може бути кінцем планети, на якій ми живемо. Тож, я розумію їхні занепокоєння», – каже демократ Емануель Клівер.

З іншого боку, він вважає, що США «покращили ситуацію із допомогою», яку вони надають українським військовим.

Навіть з винищувачами F-16 українцям буде нелегко. Тому що російська армія врахувала свої помилки та перегрупувалась

«Винищувачі F-16 будуть передані, але потрібно іще навчити пілотів», – висловлює своє переконання конгресмен.

Клівер вважає, що російська армія встигла перегрупуватися та змінити стратегію, яку вона використовувала на початку повномасштабного вторгнення. Він визнає, що навіть з літаками українським військовим буде нелегко пробивати російську оборону, на підготовку якої російське військо мало достатньо часу.

«Навіть з винищувачами F-16 українцям буде нелегко. Тому що російська армія врахувала свої помилки та перегрупувалась, – говорить конгресмен-демократ Емануель Клівер, – Вони позбулись деяких генералів, і я думаю, що в результаті вони зміцнились у своїй рішучості захопити Україну».

Але і українці, на його думку, не планують відступати.

«Українцям доведеться вести непростий бій. Але в тій мірі, в якій ми можемо допомогти, я думаю, що Сполучені Штати будуть і повинні допомагати», – вважає демократ демократ від штату Міссурі Емануель Клівер.

Виділення Україні бойових літаків підтримує і конгресмен-республіканець від штату Нью-Джерсі Кріс Сміт. Він наполягає, що для успішного контрнаступу Україна має отримати усе необхідне озброєння, на якому наполягає Київ.

Допомога має влючати винищувачі та усі види підтримки, якої потребує Україна. І про яку Україна просила

«Я щиро вважаю, нам потрібно пам’ятати, – що ми в жодному випадку неповинні діяти у півсили. Це загарбницька війна, – і допомога має влючати винищувачі та усі види підтримки, якої потребує Україна. І про яку Україна просила, – але в деяких випадках не отримала. Одним словом, не давайте їм пів хлібця, дайте їм достатньо, щоб змінити ситуацію та покласти край цьому варварському вторгненню», – заявив республіканець Сміт у розмові з «Голосом Америки».

Він каже, що був серед тих, хто бачив раніше проблеми з контрнаступом через те, що росіяни мали час на підготовку до оборони.

Українським солдатам доводиться ходити навшпиньках, тому що росіяни замінували всі райони, через які мають пройти українці

«Я насправді, передбачав зростання опору Росії. В певний момент, багато хто з нас думав, що українці виштовхнуть їх (росіян – ред.) назад через море і через кордони Криму, але у росіян були місяці, щоб зібратися і розробити стратегію розташування на позиціях. І українським солдатам зараз доводиться ходити навшпиньках у цих боях, тому що росіяни успішно замінували всі райони, через які мають пройти українці», – каже Сміт.

Тим часом сенатор-республіканець від штату Теннессі Білл Гаґерті каже, що американські законодавці бажають перемоги Києву, але мають займатись і внутрішніми питаннями у США.

У нас також багато проблем тут, вдома, – які ми маємо вирішити. Отже, це питання балансу

«Кожен член Конгресу США хоче, щоб Україна виграла цю війну, але це має бути зроблено доцільним та ефективним способом. У нас також багато проблем тут, вдома, – які ми маємо вирішити. Отже, це питання балансу», – розповів Гаґерті.

Дедалі більше республіканців у Конгресі не бажають підтримувати обіцянку адміністрації президента Байдена допомагати Україні «стільки, скільки буде потрібно». На їхню думку, мільярди доларів платників податків, які США спрямували на посилення оборони України, потрібно використовувати на внутрішні потреби.

Спікер Палати представників Кевін Маккарті нещодавно повторив, що Україна не повинна отримувати «чистий чек».

Тому, незважаючи на обіцянки Білого дому, експерти кажуть, що Байдену буде нелегко отримати згоду Конгресу на фінансування допомоги Україні, особливо на тлі початку передвиборчої кампанії.

Як повідомляв «Голос Америки», у середині липня Палата представників Конгресу США проголосувала за проєкт оборонного бюджету США на 2024 рік. На продовження сприяння безпеці України у 2024 році закладено 300 мільйонів доларів.

Це стільки, скільки запитувала адміністрація Байдена, але водночас на 500 мільйонів доларів менше, ніж було погоджено минулого року. Тоді, в рамках оборонного бюджету США, Україні виділили 800 мільйонів доларів, при цьому Конгрес збільшив на 300 мільйонів фінансування у порівнянні з тим, про яке запитувала адміністрація.

З лютого 2022 року США витратили понад 100 мільярдів доларів на підтримку України.