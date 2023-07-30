ISW проаналізував, як у Росії висвітлюють наступ України і як на це вплинув арешт Гіркіна

Сегменти російського провоєнного ультранаціоналістичного інформаційного простору, схоже, об’єднуються навколо спроб Кремля показати український контрнаступ як «провал», дедалі більше перебільшуючи втрати України і пишучи менше про втрати і виклики для Росії, заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Відомі російські воєнні блогери все частіше неправдиво представляють українські контрнаступальні операції як серію невдалих штурмів по всій лінії зіткнення. Зокрема, вони широко розповсюдили кадри 29 липня, стверджуючи, що один російський танк розбиває цілу українську роту з бронетехнікою, і заявляючи, що подія сталася нещодавно, але насправді кадри зроблені 7 червня і показують, як російські артилерійські частини б’ють по українській колоні», – йдеться в повідомленні.

В ISW зауважують, що російські джерела навмисно використовують старі кадри, щоб підтвердити наративи Кремля.

«Президент Росії Володимир Путін нещодавно заявив, що українські війська втратили 39 одиниць бронетехніки за кілька днів боїв на заході Запорізької області, що є помітним перебільшенням. Раніше ISW оцінював, що Кремль, ймовірно, змінює свою політику щодо висвітлення війни, щоб применшити ймовірність успішного українського контрнаступу і прорекламувати себе як ефективного менеджера військових зусиль», – йдеться у звіті.

За словами аналітиків, окремі російські воєнні блогери, можливо, формують своє висвітлення українського контрнаступу через страх покарання Кремля «після арешту відомого провоєнного критика Ігоря Гіркіна».

«28 липня російське інсайдерське джерело заявило, що Кремль нещодавно заохочував пов’язаних із Кремлем блогерів зменшити висвітлення війни в Україні… ISW не помічає, що афілійовані з Кремлем воєнні блогери скорочують висвітлення війни, хоча вони почали більш рішуче стверджувати, що український контрнаступ є провалом. Арешт відомих критиків російських військових дій в Україні, таких як Гіркін, разом із постійними зусиллями Міністерства оборони Росії консолідувати контроль над російським інформаційним простором може спонукати деяких блогерів узгоджувати своє висвітлення війни з Кремлем більше, ніж вони зазвичай робили», – заявили в ISW.

Водночас аналітики зауважують, що здатність Кремля створити більш послідовний наратив про війну в російському інформаційному просторі залишається невизначеною, і подальші невдачі Росії чи значні успіхи України можуть перешкодити прогресу Кремля в цих зусиллях.

«Деякі сегменти російського інформаційного простору продовжують скаржитися на системні проблеми у веденні Росією війни проти України, і багато російських воєнних блогерів, ймовірно, змінять курс у висвітленні українського контрнаступу в разі значних успіхів України», – наголосили дослідники.

Ігоря Гіркіна заарештували 21 липня за звинуваченням в екстремізмі через пости в його соцмережах. Гіркін у мережі неодноразово критикував прямо президента РФ Володимира Путіна за провали так званої «спеціальної операції» (війни) в Україні, а також висловлював незадоволення діями на фронті російського військового керівництва.