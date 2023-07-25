Росія: Навальний назвав Гіркіна політичним вʼязнем

Російський політик Олексій Навальний заявив, що вважає арешт колишнього офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна (псевдо «Стрєлков») незаконним. Заяву політика опублікували у його соцмережах.

«Доки він залишається під вартою за цим безглуздим і очевидно політично вмотивованим звинуваченням, він є політичним вʼязнем», – заявив Навальний.

За його словами, Гіркіна затримали не за звинуваченням у катастрофі малайзійського «Боїнга» в липні 2014 року, а «за фіктивною та сфабрикованою справою про екстремізм». «Просто кажучи – за критику влади. А саме Шойгу та Путіна», – додав Навальний.

Ігоря Гіркіна заарештували 21 липня за звинуваченням в екстремізмі через пости в його соцмережах. Він не визнає провину.

Суд у Нідерландах у листопаді 2022 року заочно засудив Ігоря Гіркіна до довічного увʼязнення, визнавши його винним у справі про катастрофу літака авіакомпанії Malaysia Airlines у Донецькій області 17 липня 2014 року. За версією обвинувачення, Гіркін запросив із Росії постачання ЗРК «Бук», з якого згодом збили літак, у якому було 298 осіб.