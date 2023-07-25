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Росія: Навальний назвав Гіркіна політичним вʼязнем

Дебати Олексія Навального та Ігоря Гіркіна, архівне фото, 2017 рік

Російський політик Олексій Навальний заявив, що вважає арешт колишнього офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна (псевдо «Стрєлков») незаконним. Заяву політика опублікували у його соцмережах.

«Доки він залишається під вартою за цим безглуздим і очевидно політично вмотивованим звинуваченням, він є політичним вʼязнем», – заявив Навальний.

За його словами, Гіркіна затримали не за звинуваченням у катастрофі малайзійського «Боїнга» в липні 2014 року, а «за фіктивною та сфабрикованою справою про екстремізм». «Просто кажучи – за критику влади. А саме Шойгу та Путіна», – додав Навальний.

Ігоря Гіркіна заарештували 21 липня за звинуваченням в екстремізмі через пости в його соцмережах. Він не визнає провину.

Суд у Нідерландах у листопаді 2022 року заочно засудив Ігоря Гіркіна до довічного увʼязнення, визнавши його винним у справі про катастрофу літака авіакомпанії Malaysia Airlines у Донецькій області 17 липня 2014 року. За версією обвинувачення, Гіркін запросив із Росії постачання ЗРК «Бук», з якого згодом збили літак, у якому було 298 осіб.

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