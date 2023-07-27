Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Новий етап і тактика контрнаступу. Як просуваються ЗСУ? 

  • Про новий етап контрнаступу ЗСУ і головний удар на південь від Оріхова у Запорізький області пише NYT. Видання Bloomberg теж вказує на початок нового етапу наступу на півдні. Російський військовий чиновник Ігор Конашенков згадує Роботине у Запорізькій області України, а російський президент Володимир Путін говорить про Запорізький напрямок. Тим часом напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про певні успіхи ЗСУ.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • Верховна Рада України таки звільнила міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. За відставку голосували і ті депутати зі «Слуги народу», які напередодні на засіданні комітету не підтримали звільнення Ткаченка. Також ВР позбавила мандату депутата Юрія Арістова – це його розслідувачі виявили на Мальдівах. У підсумку нібито обмежили виїзд та відрядження усім депутатам, заявили парламентарі «Європейської солідарності».
  • А журналіста проєкту Радіо Свобода «Схеми» Георгія Шабаєва викликали на допит. Через те, що він виявив у судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової російський паспорт. Виявилося, вона сама написала скаргу на журналіста. Згодом слідчі Національної поліції у Слов’янську Донецької області після розголосу 27 липня закрили це кримінальне провадження «у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення». Докладніше – у «Свобода Live».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Поліція повідомляє про затримання співробітників військкоматів у кількох областях 134416 views

2

У Повітряних силах припускають, що не всю інформацію про наслідки пусків РФ «Кинджалів» повідомляють 117078 views

3

Прокуратура відкрила кримінальну справу щодо журналістів за заявою судді, в якої «Схеми» виявили громадянство РФ 51135 views

4

Зеленський: є «кілька влучань» після ракетної атаки РФ 47483 views

5

Зеленський повідомив про «невтішні результати» перевірки військкомів 43991 views

6

Повітряні сили повідомили про пуски ракет із бомбардувальників РФ і збиття 2 «Калібрів» 30520 views

7

Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування 22828 views

8

Лубінець відреагував на цькування в.о. директорки музею Голодомору Гасиджак через її зовнішність 21153 views

9

Розвідка Британії назвала число вертольотів Ка-52, які Росія втратила в Україні 20317 views

10

США: суд поставив під сумнів угоду Хантера Байдена зі слідством 13509 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG