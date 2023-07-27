Новий етап і тактика контрнаступу. Як просуваються ЗСУ? 

- Про новий етап контрнаступу ЗСУ і головний удар на південь від Оріхова у Запорізький області пише NYT. Видання Bloomberg теж вказує на початок нового етапу наступу на півдні. Російський військовий чиновник Ігор Конашенков згадує Роботине у Запорізькій області України, а російський президент Володимир Путін говорить про Запорізький напрямок. Тим часом напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про певні успіхи ЗСУ.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Верховна Рада України таки звільнила міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. За відставку голосували і ті депутати зі «Слуги народу», які напередодні на засіданні комітету не підтримали звільнення Ткаченка. Також ВР позбавила мандату депутата Юрія Арістова – це його розслідувачі виявили на Мальдівах. У підсумку нібито обмежили виїзд та відрядження усім депутатам, заявили парламентарі «Європейської солідарності».
- А журналіста проєкту Радіо Свобода «Схеми» Георгія Шабаєва викликали на допит. Через те, що він виявив у судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової російський паспорт. Виявилося, вона сама написала скаргу на журналіста. Згодом слідчі Національної поліції у Слов’янську Донецької області після розголосу 27 липня закрили це кримінальне провадження «у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення». Докладніше – у «Свобода Live».
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