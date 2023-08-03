РФ збільшила до двох кількість носіїв «Калібрів» у Чорному морі – ВМС

Росія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні 11 кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 12 ракет. Напередодні повідомлялося про один такий корабель із залпом до чотирьох ракет.

Оновлені дані вказують Військово-морські сили Збройних сил України.

Повідомляється, що в Азовському морі РФ тримає три кораблі (учора був один – ред.).

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби армія РФ завдала 5 ракетних, 89 авіаційних ударів, а також атакувала Україну дронами, усі (15) з яких, за даними Повітряних сил, були збиті.

Військові попереджають: ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.