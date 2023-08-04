СБУ повідомляє про пошкодження російського десантного корабля в Новоросійську

Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська (Краснодарський край Росії) – про це Радіо Свобода повідомили джерела в спецслужбі 4 серпня.

Внаслідок неї було пошкоджено великий десантний корабель «Оленьогірський гірник».

Співрозмовник Радіо Свобода поширив відео, на якому видно корабель (ймовірно, «Оленьогірський гірник»). Камера розміщена на носії, який наближається до корабля, відео обривається в момент зіткнення.

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За даними джерела, це надводний дрон СБУ із 450 кілограмами тротилу, який атакував корабель із близько 100 чоловік екіпажу на борту.

«Спецоперацію проводили разом з ВМС. В результаті атаки «Оленегорский горняк» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк», – каже співрозмовник Радіо Свобода.

Українські силові служби зазвичай не коментують ймовірні атаки в Росії або на окупованих територіях. Водночас у травні 2023 року голова СБУ Василь Малюк визнав причетність Служби безпеки до атак водними дронами на кораблі російського флоту в окупованому Криму.

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Речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») припустила, що вибухи поблизу Новоросійська у Краснодарському краї Росії можуть бути провокацією з боку Росії.

Російські ЗМі з посиланням на Міноборони РФ повідомили вранці 4 серпня, що в Краснодарському краї РФ, в районі Новоросійська, «російські кораблі відбили атаку двох українських безекіпажних катерів на військово-морську базу».