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У Криму повідомляють про нічні вибухи, ймовірно – в районі нафтобази. Окупаційна влада звітує про роботу ППО

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму майже щодня чути звуки вибухів

Радник російського глави Криму Олег Крючков повідомив, що цієї ночі на окупованому Росією півострові працювала система ППО. Водночас кримські пабліки пишуть, що серед причин вибухів, які чули жителі Криму – пожежа на нафтобазі у Феодосії.

Радіо Свобода в умовах війни та окупації Криму не може наразі перевірити ці повідомлення з інших джерел.

«У кількох районах Криму спрацювали системи ППО. Усі об’єкти збиті. Працюють усі служби. Пошкоджень та постраждалих немає», – написав Крючков у Telegram.

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська окупаційна влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для окупованого півострова.

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