РФ заявила про атаку безекіпажних катерів у Новоросійську. Це найбільший торговий порт півдня Росії

Російські ЗМі з посиланням на Міноборони РФ повідомляють вранці 4 серпня, що в Краснодарському краї РФ, в районі Новоросійська, «російські кораблі відбили атаку двох українських безекіпажних катерів на військово-морську базу».

Екстрені служби Новоросійська повідомили про вибухи в акваторії Новоросійська. Наразі встановлено тимчасову заборону руху суден у порту, повідомляють державні ЗМІ РФ.

Згідно з повідомленнями, постраждалих та руйнувань внаслідок атаки немає. Російська влада вчергове звинувачує в атаці Україну. Київ не коментував ці повідомлення.

У Новоросійську розташовується найбільший торговий порт півдня Росії.