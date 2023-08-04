Дрони у Чорному морі: вогонь і дим у Феодосії та вибухи в Новоросійську

Звуки вибухів та дрони у повітрі. У Феодосії, що в окупованому Криму, минулої ночі було неспокійно. Про атаку вже надводними катерами заявили і в Новоросійську на території РФ. Що треба знати про вибухи там?

Польська армія передислокувала до кордону з Білоруссю бойові вертольоти двох бригад Військово-повітряних сил. Чи дійсно загроза зі сторони Білорусі настільки масштабна? Та що відбувається з українсько-польськими стосунками зараз?

масштабна? Та що відбувається з українсько-польськими стосунками зараз? Очільник Росії Володимир Путін зустрінеться з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Туреччині, повідомляє канцелярія останнього. Однак арешту російського лідера не буде, бо рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) в Анкарі не виконають. Чого очікувати від поїздки Путіна до Ердогана і як це може відобразитись на широкомасштабній війні?

У Саудівській Аравії 5 серпня відбудуться переговори щодо України. До перемовин залучені десятки країн, а от Росії серед них немає. Чи зможе ця зустріч покласти край широкомасштабній агресії Кремля?

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