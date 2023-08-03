Сім’ї фігуранта «справи кримських мусульман» Аділова не кажуть, куди його етапували – правозахисники

Сім’я фігуранта другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Біляла Аділова протягом більше ніж місяця не знає, в яку російську в’язницю його етапували. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність», передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як зазначають правозахисники, востаннє він виходив на зв’язок із дружиною ще в червні.

«Я писала та дзвонила у всі інстанції, всі мовчать. Місяць невідомості», – зазначила Гульнара Аділова.

Читайте також: У засудженого в Криму художника Зізи проблеми зі здоров’ям після голодування – сестра

28 червня із СІЗО Новочеркаська вивезли трьох кримчан – Біляла Аділова, Владлена Абдулкадирова та Тофіка Абдулгазієва. Однак у Челябінську, як стверджується, їх повезли різними маршрутами.

«Інших хлопців відправили до двох в’язниць – Мінусинськ та Єнісейськ, я відправила і туди запити, але відповіді немає. Телефонувала в СІЗО Новочеркаська, зверталася до ФСВП Росії, але ніхто нічого не повідомляє», – додала Аділова.

Білял Аділов – батько шістьох дітей, релігійний діяч. До арешту, протягом кількох років, брав активну участь у громадському житті кримськотатарського народу, відвідував суди, обшуки, допомагав сім’ям політв’язнів.

Читайте також: Щонайменше 38 кримських політв’язнів мають проблеми зі здоров’ям – КримSOS

У травні 2022 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив кримських татар за нібито причетність до організації «Хізб ут-Тахрір». Білял Аділов, Тофік Абдулгазієв, Владлен Абдулкадиров, Ізет Абдуллаєв та Меджит Абдурахманов сумарно отримали 62 роки позбавлення волі.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих 27 березня в Криму.