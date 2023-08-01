У районі окупованого Севастополя лунають вибухи – медіа

У окупованому Севастополі чути вибухи – про це повідомляє 1 серпня проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на місцеві соцмережі в Криму.

Телеграм-канали стверджують, що вибух відбувся в районі селища Цукрова Голівка. Там розташована теплоелектроцентраль, а також чотири склади зброї, боєприпасів, техніки та військового майна Росії.

Вибух у Севастополі також підтвердив Суспільний мовник із посиланням на місцевого жителя.

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Російський голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито збитий дрон в районі Кара-Коби. За його словами, на землі стався вибух, загорілися трава та кущі.

Починаючи з серпня 2022 року в Криму, і зокрема в Севастополі, майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для окупованого півострова. У Криму діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії зафіксував понад 60 випадків ударів по військовій та логістичній структурі російської армії на Кримському півострові з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зазначивши їх на інтерактивній карті Криму.