Щонайменше 38 кримських політв’язнів мають проблеми зі здоров’ям – КримSOS

Щонайменше 38 осіб, які утримуються Росією у кримських в’язницях з політичних мотивів, мають проблеми зі здоров’ям через умови утримання. Про це повідомляє правозахисна організація «КримSOS».

«Нелюдські умови перебування у місцях несвободи стають причиною загострення хронічних захворювань серед жертв політично мотивованих переслідувань у Криму. За наявною інформацією, щонайменше 38 жертв політично мотивованих переслідувань у Криму мають критичні проблеми зі здоров’ям. З них 30 – люди від 50 років та пенсіонери», – зазначив аналітик Євген Ярошенко.

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Напередодні стало відомо, що російський суд відхилив апеляційну скаргу на вирок фігурантові справи кримських мусульман, активісту Азамату Еюпову.

Чоловік ще до арешту в Криму перебував на обліку у лікаря з атеросклеротичною хворобою серця, що ускладнює кровопостачання та здатна утворити тромб з подальшим інфарктом або інсультом.

У лютому стало відомо про смерть двох політв’язнів, затриманих у Криму: засуджений на 13 років позбавлення волі у справі кримських мусульман кримчанин Джеміль Гафаров помер у СІЗО російського Новочеркаська. Також засуджений на півострові за «шпигунство» українець Костянтин Ширінг помер у колонії в Оренбурзькій області Росії.