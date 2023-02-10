Адвокат повідомляє про смерть кримськотатарського політв’язня Гафарова в російському СІЗО

У слідчому ізоляторі російського Новочеркаська помер засуджений на 13 років позбавлення волі у справі кримських мусульман кримчанин Джеміль Гафаров. Про це громадському об’єднанню «Кримська солідарність» повідомила адвокатка Ліля Гемеджі.

«Я зателефонувала до СІЗО, мені повідомили, що він помер. Сказали, що його сьогодні заберуть у морг», – сказала Гемеджі.

Раніше адвокат Гафарова Еміль Курбедінов повідомляв, що у СІЗО Новочеркаська його підзахисному відмовляють у проведенні медичного обстеження.

13 січня «Кримська солідарність» з посиланням на правозахисний офіс кримських адвокатів повідомляла, що стан здоров’я засудженого у справі кримських мусульман політв’язня Джеміля Гафарова «різко погіршився».

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За словами дружини ув’язненого Разіє Гафарової, у 2017 році, до відкриття кримінальної справи, її чоловік переніс значний інфаркт міокарда. Того ж року йому діагностували хронічну ниркову недостатність із порушенням фільтрації нирок. Політв’язень потребує регулярного діалізу нирок, який в умовах СІЗО проводити неможливо.

Смерть Гафарова стала другим подібним випадком за тиждень – 8 лютого «Кримська правозахисна група» з посиланням на свої джерела повідомила про смерть у колонії №5 міста Новотроїцьке Оренбурзької області Росії українця Костянтина Ширінга, засудженого в Криму за звинуваченням у «шпигунстві».

Російська Федеральна служба виконання покарань публічно не коментує інформацію адвокатів та рідних Гафарова.

11 січня кримських татар Аліма Карімова, Сейрана Муртазу, Ерфана Османова, Джеміля Гафарова та Сервета Газієва, звинувачених у «справі кримських мусульман», російський суд засудив до 13 років позбавлення волі.

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Сервет Газієв, Джеміль Гафаров, Алім Карімов, Сейран Муртаза та Ерфан Османов були затримані після обшуків співробітниками ФСБ, МВС Росії та Росгвардії у будинках кримськотатарських активістів 27 березня 2019 року. Ще один чоловік Едем Яячиков зник, його місцеперебування невідоме. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов. Загалом тоді затримали 24 людини.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнями кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками 27 березня 2019 року в Криму.

Міністерство закордонних справ України тоді засудило вироки і, поміж іншого, звернуло увагу на відмову в медичній допомозі Джемілю Гафарову та Сервету Газієву.