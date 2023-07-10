У засудженого в Криму художника Зізи проблеми зі здоров’ям після голодування – сестра

У художника з окупованої Євпаторії Богдана Зізи, якого російський суд засудив до 15 років колонії, виникли проблеми зі шлунком після голодування. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла його двоюрідна сестра Олександра Баркова.

«Богдан не може їсти, проблеми зі шлунком. Остання інформація, яку я маю – що їжа не сприймається організмом після довгої паузи. На жаль, деталей я не знаю, ніхто зараз не знає – Богдан ізольований», – наголосила вона.

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На запитання, чи російські лікарі надають медичну допомогу Зізі у зв’язку з проблемами зі здоров’ям, Баркова відповіла:

«Там лікарі рідко щось роблять. Тож можемо сміливо говорити, що ні. Важко сказати, бо знаємо, до якого стану довели Ірину Данилович та багато інших прикладів. Тому я дуже сумніваюся, що йому надається медична допомога».

10 червня сестра політв’язня повідомила Крим.Реалії, що Богдан Зіза оголосив голодування. Через 17 днів він заявив про припинення голодування – за цей час втратив 10 кілограм та був ізольований в окрему камеру з більш жорстким спостереженням.

У ніч на 16 травня 2022 року будинок російської адміністрації Євпаторії в окупованому Росією Криму був облитий синьо-жовтою фарбою. У цьому російські силовики звинуватили 27-річного кримського художника Богдана Зізу.

Російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону 6 червня 2023-го засудив Богдана Зізу на 15 років колонії загального режиму. Російська прокуратура вимагала для нього 18 років суворого режиму.