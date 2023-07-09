Із Керчі повідомили про «гучні звуки», Аксьонов заявив про збиття крилатої ракети

У районі окупованої Керчі пролунало кілька вибухів, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії». За повідомленням, близько полудня пролунало кілька гучних звуків, схожих на вибухи. Пролунали вони один за одним, близько трьох-чотирьох разів.

Призначений Кремлем окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що в районі Керчі сили ППО нібито збили крилату ракету. Руйнувань та постраждалих, за його словами, немає.

Редакція не може оперативно підтвердити цю інформацію із незалежних джерел.

Починаючи з серпня 2022 року в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.

У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мосту стався вибух. На острові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.