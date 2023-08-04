Гуменюк прокоментувала вибухи у Феодосії та припустила, що події у Новоросійську – провокація РФ

Речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») заявила, що випадки вибухів на зразок тих, що відбулися в окупованій Феодосії та в російському Новоросійську, очевидно триватимуть.

«Всі знають, що там дуже потужне нафтове сховище (у Феодосії – ред.), де можуть зберігатися дуже великі запаси якраз для Чорноморського флоту, про це говорилося і коли розквітла перша «бавовна», ще в районі Севастополя, в подібній установі. Зрозуміло, що вони будуть захищати цей напрямок. І зрозуміло, що логістика ворога зосереджена певною мірою в цих місцях. І забезпечення пально-мастильними матеріалами – це дуже важливий компонент бойової готовності. І тому «бавовна» буде квітнути. І це неминуче», – сказала Наталія Гуменюк.

Щодо вибухів поблизу Новоросійська у Краснодарському краї Росії, то Гуменюк каже, що це може бути провокацією з боку Росії.

«Тут треба розуміти, що вся ситуація, яка була подана, скажемо так, візуалізовано, вкладається в ті рамки провокацій, які обіцялися на морі від імені російської сторони для звинувачення України як країни, яка не може забезпечувати морську безпеку, неблагонадійна щодо порядку ведення навігації у Чорному морі. Пам’ятаймо про це, що війна у нас гібридна, і інформаційні приводи можуть створюватись Росією дуже часто з використанням власної ролі як жертви», – каже Гуменюк.

Цієї ночі в окупованій Феодосії у Криму пролунали кілька вибухів. Також вибухи були в Новоросійську, що у Краснодарському краї Росії. У російському Міноборони заявили, що в Криму збили 10 безпілотників та приглушили ще три. А в Новоросійську кораблі нібито відбили спробу атакувати військово-морську базу безекіпажними катерами. В обох випадках Міноборони РФ звинуватило Україну.