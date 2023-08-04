Атака на Новоросійськ: навіщо це Україні?

Рано-вранці 4 серпня російські пропагандистські ЗМІ повідомили про вибухи в акваторії міста Новоросійськ та села Мисхако Краснодарського краю РФ.

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Пізніше російське держінформагентство ТАСС із посиланням на Міноборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито намагалися атакувати вночі військово-морську базу та місто двома морськими безекіпажними катерами. Військові заявили, що атака була відбита вогнем штатного озброєння російських кораблів. Проте в порту ввели тимчасову заборону руху суден.

Як Радіо Свобода повідомили джерела в спецслужбі, спецоперацію в порту Новоросійська провели СБУ спільно з ВМС і опублікувало відео атаки надводного дрону.

За даними джерела, це надводний дрон СБУ із 450 кілограмами тротилу, який атакував корабель із близько 100 особами екіпажу на борту.

Внаслідок атаки нібито було пошкоджено важкий десантний корабель «Оленьогірський гірник», який – як заявили у спецслужбі – більше не може виконувати бойові завдання. В інтернеті з'явилося й відео, на якому росіяни буксирують корабель до берега – помітно, що він має сильний крен.

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Українські військові повідомляли, що Росія передислокувала більшу частину кораблів із порту в українському Севастополі до Новоросійська, побоюючись атак дронами з боку України.

Спікер об'єднаного командування «Південь» Наталія Гуменюк припустила, що вибухи в Новоросійську можуть бути провокацією самої Росії – щоб ще більше загострити ситуацію в Чорному морі після виходу Москви із «зернової угоди».

Головні питання випуску:

Навіщо Україна – якщо це було вона – атакувала порт у Новоросійську?

Де тепер російські військові кораблі ховатимуться від атак у Чорному морі?

І які бойові завдання виконував підбитий десантний корабель «Оленьогірський гірник»?