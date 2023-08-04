Перепрофільовуємо Повітряну оборону, щоб захистити порти – ОК «Південь»

Усі українські порти нині готові відвантажувати зерно у рамках «зернової ініціативи», якщо це питання буде вирішене політично. Водночас Україна перепрофільовує роботу Повітряної оборони, щоб посилити захист портової інфраструктури і мати можливість відбивати російські атаки. Про це в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) сказала речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Те, що стосується майбутнього захисту, ми продовжуємо роботу з перепрофілювання протиповітряної оборони. Продовжуються роботи на всіх рівнях, в тому числі і з міжнародними партнерами для того, щоб посилити нас технічно засобами повітряної протиракетної оборони, які будуть здатні протидіяти тим видам озброєння, які ворог застосовує на цьому напрямку», – сказала Гуменюк.

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Речниця ОК «Південь» також повідомила, що з моменту завершення зернової угоди російські військові здійснили сім атак на портову інфраструктуру півдня України.

«Досить потужні атаки, якими намагалися пошкодити як портові виробничі потужності, так і зернові сховища, і сам предмет перевезення, тобто зерно. Атаки були здійснені з використанням різного виду озброєння з різних напрямків і максимально зосереджені на досягненні позитивного результату», – розповіла вона.

Після того, як 17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди російські війська почали практично щодня обстрілювати Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.