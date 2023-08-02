Президент Румунії звинуватив Росію у воєнних злочинах після останньої атаки на порти

Президент Румунії Клаус Йоганніс 2 серпня знову розкритикував російські повітряні атаки на українські порти на ріці Дунай.

«Російські тривалі атаки проти української цивільної інфраструктури на Дунаї, поблизу (кордону – ред.) Румунії є неприйнятними. Це воєнні злочини», – заявив Йоганніс.

Він додав, що дії Росії продовжують впливати на спроможність України експортувати свої товари «тим у світі, хто їх потребує».

Схожу критику Йоганніс озвучив 24 липня після попередньої атаки на портову інфраструктуру України на Дунаї, неподалік від румунського кордону.

Раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що на атакованих минулої ночі російськими військами складах і елеваторах в Ізмаїлі Одеської області було майже 40 тисяч тонн зерна.

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Міністр зазначив, що Росія атакувала один із портів Дунайського кластеру, що є «основою глобальної продовольчої безпеки».