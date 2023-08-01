Шмигаль зустрівся з послами «Групи семи» та ЄС: обговорили відбудову та реформи

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся із послами «Групи семи» та Європейського Союзу – сторони обговорили відбудову України та реформи, спрямовані на зміцнення України.
«Розраховуємо на подальшу допомогу у реалізації пріоритетів fast recovery: відбудові житла, енергетики, критичної та соціальної інфраструктури, гуманітарному розмінуванні та підтримці бізесу», – написав прем’єр.
Також обговорювалися питання конфіскації заморожених російських активів.
«В українському фонді ліквідації наслідків маємо 62 млрд грн, половина з них — вилучені російські кошти. Ми закликаємо наших партнерів так само ухвалити необхідні рішення, які спрямують заморожені в країнах G7 активи Росії на відбудову України», – підкреслив голова уряду.
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