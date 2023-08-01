Шмигаль зустрівся з послами «Групи семи» та ЄС: обговорили відбудову та реформи

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся із послами «Групи семи» та Європейського Союзу – сторони обговорили відбудову України та реформи, спрямовані на зміцнення України.

«Розраховуємо на подальшу допомогу у реалізації пріоритетів fast recovery: відбудові житла, енергетики, критичної та соціальної інфраструктури, гуманітарному розмінуванні та підтримці бізесу», – написав прем’єр.

Також обговорювалися питання конфіскації заморожених російських активів.

«В українському фонді ліквідації наслідків маємо 62 млрд грн, половина з них — вилучені російські кошти. Ми закликаємо наших партнерів так само ухвалити необхідні рішення, які спрямують заморожені в країнах G7 активи Росії на відбудову України», – підкреслив голова уряду.

На зустрічі з послами також йшлося про підготовку до опалювального сезону. Прем’єр поінформував іноземних дипломатів про відновлення та посилення захисту енергооб’єктів країни. Він подякував партнерам за значну допомогу минулої зими та наголосив, що майбутня буде так само складною, тож Україна очікує на підтримку.

Щодо зернової ініціативи Шмигаль констатував, що, вийшовши із домовленостей, Росія поставила під загрозу голоду мільйони людей у світі.

«Розраховуємо на солідарність партнерів у питанні експорту українського зерна через західний кордон», – додав він.

Говорячи про Запорізьку АЕС, голова уряду зауважив, що «»ситуація довкола станції залишається напруженою». Він наголосив на необхідності продовжувати тиск на Російську Федерацію, щоб змусити її залишити об’єкт, та закликав запровадити санкції проти атомної галузі РФ.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ вивчає можливості безпечного продовження роботи зернового коридору, серед іншого, завдяки роботі окремих конвоїв.

Після виходу з зернової угоди Росія посилила атаки по півдню України, зокрема, портовій інфраструктурі. Після чергової російської атаки з використанням ударних дронів, «Оніксів», «Калібрів», Х-22 та інших ракет Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони.