Росія надає перевагу дронам для ударів по території України, що межує з НАТО – розвідка Британії

Розвідка Великої Британії прокоментувала низку повітряних атак Росії по українських портах на Дунаї з використанням дронів-камікадзе протягом останніх двох тижнів.
За зведенням від 4 серпня, атаки можуть бути спрямовані на примусову зупинку міжнародних доставок через ці порти.
Зокрема, безпілотники влучали в цілі на відстані 200 метрів від кордону Румунії, яка є членом Північноатлантичного альянсу. За оцінкою британської розвідки, Росія «розвинула схильність до ризику для ударів поблизу території НАТО».
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«Існує реалістична можливість того, що Росія використовує дрони-камікадзе для ударів по цьому району, вважаючи, що вони з меншою ймовірністю призведуть до ескалації, ніж крилаті ракети: Росія, ймовірно, вважає їх прийнятно точними, і вони мають набагато менші боєголовки, ніж крилаті ракети», – припускає відомство.
Після того, як 17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди російські війська почали практично щодня обстрілювати Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.
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