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Росія надає перевагу дронам для ударів по території України, що межує з НАТО – розвідка Британії

Наслідки ударів російських дронів по Ізмаїлу, Одеська область, 2 серпня 2023 року

Розвідка Великої Британії прокоментувала низку повітряних атак Росії по українських портах на Дунаї з використанням дронів-камікадзе протягом останніх двох тижнів.

За зведенням від 4 серпня, атаки можуть бути спрямовані на примусову зупинку міжнародних доставок через ці порти.

Зокрема, безпілотники влучали в цілі на відстані 200 метрів від кордону Румунії, яка є членом Північноатлантичного альянсу. За оцінкою британської розвідки, Росія «розвинула схильність до ризику для ударів поблизу території НАТО».

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«Існує реалістична можливість того, що Росія використовує дрони-камікадзе для ударів по цьому району, вважаючи, що вони з меншою ймовірністю призведуть до ескалації, ніж крилаті ракети: Росія, ймовірно, вважає їх прийнятно точними, і вони мають набагато менші боєголовки, ніж крилаті ракети», – припускає відомство.

Після того, як 17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди російські війська почали практично щодня обстрілювати Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.

Румунія неодноразово критикувала Росію за атаки по українських портах на Дунаї, називаючи їх також атаками на себе. 3 серпня румунське Міністерство оборони заявило, що перевіряє інформацію про падіння уламків безпілотника на своїй території.

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