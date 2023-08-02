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Новини | Політика

Варшава сподівається, що Україна «врахує її позицію» щодо захисту польських аграріїв

Причиною викликів послів стали слова представника офісу президента Польщі, про обмеження імпорту українського зерна до країни (фото ілюстраційне)

Польща хоче добрих відносин із Україною, але вони «мають базуватися на взаємоповазі та розумінні національних інтересів», заявило Міністерство закордонних справ країни 2 серпня.

Таким чином МЗС прокоментувало зустріч із представником українського посольства, яка була запланована на сьогодні. На думку відомства, між партнерами належить уникати слів і дій, які «шкодять добрим відносинам».

«Польща очікує, що Україна буде готова врахувати нашу позицію, наприклад щодо захисту польського сільського господарства, але також і інші питання. Цю позицію сьогодні озвучили тимчасовому повіреному у справах у Варшаві», – додали у міністерстві.

Наразі посольство України в Польщі не коментувало зустріч.

Раніше 2 серпня стало відомо, що до Міністерства закордонних справ Польщі, куди викликали посла України, прийде заступник посла, а очільник дипломатичної місії Василь Зварич зробить це, щойно повернеться до Варшави з наради послів у Києві.

Виклик українського посла до польського МЗС став дзеркальною відповіддю на те, що 1 серпня українське МЗС повідомило про виклик польського посла в Києві Бартоша Ціхоцького.

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Причиною цього запрошення стало висловлювання керівника Бюро міжнародної політики президента Польщі Марціна Пшидача щодо України. Коментуючи в ефірі польського телебачення обмеження імпорту українського збіжжя, зокрема в Польщу, Пшидач завив, що «варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років».

Незабаром після цієї заяви заступник керівника офісу українського президента Андрій Сибіга написав у фейсбуці, що такі слова польського політика є маніпулятивними і такими, що нав’язують польському суспільству думку, що Україна начебто не цінує підтримку Польщі у боротьбі з російською агресією.

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