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Польське МЗС викликало посла України через «заяви української влади»

Міністерство закордонних справ не уточнює, про які саме заяви йдеться

Міністерство закордонних справ Польщі запросило посла України до резиденції через останні заяви в Києві – про це відомство повідомило 1 серпня.

«МЗС повідомляє, що в зв’язку із заявами представників української влади посла України в Польщі запрошено до резиденції МЗС», – йдеться в короткому повідомленні відомства в твітері.

Міністерство не уточнює, про які саме заяви йдеться.

Посольство України в Польщі наразі не коментувало це повідомлення.

Раніше 1 серпня українське МЗС повідомило про виклик польського посла в Києві Бартоша Ціхоцького. Причиною виклику стали висловлювання керівника Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидача щодо України.

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Напередодні Марцін Пшидач, посадовець канцелярії президента Польщі Анджея Дуди, коментуючи обмеження імпорту українського збіжжя, зокрема в Польщу, завив по польському телебаченню, що «варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років».

Назабаром після цієї заяви заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга написав у фейсбуці, що такі слова польського політика є маніпулятивними і такими, що нав’язують польському суспільству думку, що Україна начебто не цінує підтримку Польщі у боротьбі з російською агресією.

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