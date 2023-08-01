Польське МЗС викликало посла України через «заяви української влади»

Міністерство закордонних справ Польщі запросило посла України до резиденції через останні заяви в Києві – про це відомство повідомило 1 серпня.

«МЗС повідомляє, що в зв’язку із заявами представників української влади посла України в Польщі запрошено до резиденції МЗС», – йдеться в короткому повідомленні відомства в твітері.

Міністерство не уточнює, про які саме заяви йдеться.

Посольство України в Польщі наразі не коментувало це повідомлення.

Раніше 1 серпня українське МЗС повідомило про виклик польського посла в Києві Бартоша Ціхоцького. Причиною виклику стали висловлювання керівника Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидача щодо України.

Читайте також: На тлі зупинки роботи посольства в Москві Ісландія розширює дипломатичну присутність в Україні

Напередодні Марцін Пшидач, посадовець канцелярії президента Польщі Анджея Дуди, коментуючи обмеження імпорту українського збіжжя, зокрема в Польщу, завив по польському телебаченню, що «варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років».

Назабаром після цієї заяви заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга написав у фейсбуці, що такі слова польського політика є маніпулятивними і такими, що нав’язують польському суспільству думку, що Україна начебто не цінує підтримку Польщі у боротьбі з російською агресією.