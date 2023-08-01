На тлі зупинки роботи посольства в Москві Ісландія розширює дипломатичну присутність в Україні

Ісландія зупинила роботу свого посольства в Москві, починаючи з 1 серпня, як це було анонсовано раніше – про це Міністерство закордонних справ країни повідомило у вівторок.

За заявою МЗС, посольство в столиці Росії також представляло Ісландію у Вірменії, Білорусі, Казахстані, Молдові, Таджикистані, Туркменистані та Узбекистані.

«Представництво тепер буде здійснювати Міністерство закордонних справ у Рейк’явіку», – йдеться в повідомленні відомства.

МЗС повторює, що це рішення не означає зупинки дипломатичних відносин. Ісландія поставить у пріоритет відновлення роботи в Москві, «щойно умови дозволять».

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Водночас 1 серпня МЗС Ісландії заявляє про плани розширити свою присутність в Україні. За повідомленням, відомство уклало меморандум про взаєморозуміння з МЗС Литви, що надасть ісландським дипломатам та представникам доступ до можливостей посольства балтійської країни в Києві.

«Ісландія планує збільшити свою присутність на знак солідарності з Україною під час російської протиправної агресії»», – заявляє дипломатична установа.

За словами міністерки закордонних справ країни Тордіс Колбрун Рейкфьорда Ґільфадоттір, Рейк’явік наразі не планує відкривати посольство в Україні, де наразі діє консульство.

«Щедра пропозиція наших литовських союзників допоможе нам у нашому прагненні бути хорошим і надійним другом України та дасть нам доступ не лише до об’єктів, але й до людей, які мають знання та ноу-хау, якими вони готові поділитися», – заявила вона.

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МЗС також цитує литовського колегу Ґільфадоттір Ґабріелюса Ландсберґіса, за словами якого обидві країни «разом закликають до максимальних трансатлантичних зусиль для прискорення перемоги України».

Ісландія анонсувала зупинку роботи свого посольства в Москві 9 червня. На наступний день Міністерство закордонних справ Росії заявило, що на рішення Ісландії про закриття посольства в Москві буде «відповідна реакція».