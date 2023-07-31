Україна домовилася з Хорватією про використання хорватських портів для експорту українського зерна – МЗС

Україна і Хорватія домовилися про використання хорватських портів для експорту українського зерна. 31 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів відповідні переговори з міністром закордонних і європейських справ Хорватії Гордоном Гирличем-Радманом під час його візиту до України, повідомила пресслужба МЗС.

«Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї і в Адріатичному морі для транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів і максимально скористатися цією можливістю. Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері – це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу», – наголосив Дмитро Кулеба.

Він додав, що головною темою переговорів була зброя. «Ми обговорили подальшу підтримку Хорватії, а також я подякував за вже надану допомогу. Зі зрозумілих причин, не буду ділитися деталями. Скажу лише, що є конкретні домовленості, які незабаром будуть реалізовані. Окремо відзначу, що допомога, яку надає Хорватія, є дуже солідною, якщо порахувати її частку в загальному військовому бюджеті цієї країни», – сказав український міністр.

Крім того, як повідомили в МЗС, міністри обговорили підготовку до Міжнародної донорської конференції з розмінування в Україні, яка відбудеться у Загребі в жовтні.

У МЗС зауважили, що переговори і пресконференція у Києві відбулися в «гібридному форматі»: Дмитро Кулеба взяв участь в онлайн-режимі, перебуваючи на самоізоляції після позитивного тесту на COVID-19.

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17 липня Кремль заявив про припинення дії Чорноморської зернової угоди, укладеної в липні 2022 року окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі.

Після виходу з зернової угоди Росія посилила атаки по півдню України, зокрема, портовій інфраструктурі Одещини.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков 26 липня заявив, що Росія за останні дев’ять днів своїми ударами пошкодила і частково знищила 26 об’єктів портової інфраструктури і п’ять цивільних суден.

Міністр назвав метою російських атак «позбавити світ українського продовольства, створивши таким чином глобальну продовольчу кризу».

За словами Кубракова, Москва також обмежує судноплавство в районі окупованого Криму і територіальних вод Болгарії, таким чином блокуючи рух суден до морських портів України.

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