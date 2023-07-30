Папа закликав Росію відновити зернову угоду

Папа римський Франциск 30 липня закликав Росію відновити дію чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні експортувати зерно зі своїх морських портів, попри війну.

«Я звертаюся до моїх братів, влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена, і зерно могло транспортуватися безпечно», – сказав Франциск під час послання в неділю.

17 липня Кремль заявив про припинення дії Чорноморської зернової угоди, укладеної в липні 2022 року окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі.

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Після виходу з зернової угоди Росія посилила атаки по півдню України, зокрема, портовій інфраструктурі Одещини. Після чергової російської атаки з використанням ударних дронів, «Оніксів», «Калібрів», Х-22 та інших ракет Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков 26 липня заявив, що Росія за останні дев’ять днів своїми ударами пошкодила і частково знищила 26 об’єктів портової інфраструктури і п’ять цивільних суден.

Міністр назвав метою російських атак «позбавити світ українського продовольства, створивши таким чином глобальну продовольчу кризу».

За словами Кубракова, Москва також обмежує судноплавство в районі окупованого Криму і територіальних вод Болгарії, таким чином блокуючи рух суден до морських портів України.

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