Ісландія зупиняє роботу свого посольства в Москві

Ісландія закриває своє посольство у Росії. Воно зупинить роботу з 1 серпня, повідомило Міністерство закордонних справ.

Крім того, Ісландія вимагає від Росії обмежити свою дипломатичну присутність у Рейк’явіку, знизити рівень дипломатичного представництва і скоротити чисельність персоналу російського посольства.

У заяві ісландського МЗС наголошується, що не йдеться про розрив дипломатичних відносин. «Наразі наші торгові, культурні та політичні зв’язки з Росією скоротилися до історичного мінімуму. Тому продовжувати роботу посольства було невиправдано», – йдеться в документі.

Міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Гільфадоттір згадала, що з моменту здобуття незалежності у 1944 році Ісландія підтримувала взаємовигідні відносини з Росією. Вона висловила сподівання, що колись обставини дозволять Росії й Ісландії відновити нормальні та плідні відносини. «Але це залежить від рішень Кремля», – сказала міністерка.

Європейські країни вислали сотні російських дипломатичних співробітників після того, як Москва розпочала повномасштабну війну проти України 24 лютого. Росія відповіла взаємністю, відправивши додому дипломатів з багатьох країн ЄС.