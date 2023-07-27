МЗС відкликає з Сеула дипломата після повідомлень про бійку з його участю – речник

Міністерство закордонних справ України викликає з Південної Кореї співробітника посольства після повідомлень про бійку з його участю – про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко 27 липня.

«МЗС України оперативно проаналізувало всі деталі інциденту, який мав місце в Сеулі за участі співробітника українського посольства. За підсумками ухвалено рішення про негайне відкликання дипломата із довготермінового відрядження та його повернення до України», – заявив він.

Читайте також: Північна Корея: Кім показав Шойгу нові безпілотники і міжконтинентальні балістичні ракети

Ніколенко додав, що українські дипломати за кордоном повинні «неухильно дотримуватися професійної та моральної етики, а також поважати законодавство країн їхнього перебування».

Раніше в корейських медіа поширилися повідомлення про співробітника посольства України в Сеулі, який нібито в стані алкогольного сп’яніння напав на працівників бару та поліцейського.

Вранці 27 липня посольство України в Республіці Корея вибачилося за інцидент, водночас закликавши медіа «утриматися від спекуляцій».