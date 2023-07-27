Північна Корея: Кім показав Шойгу нові безпілотники і міжконтинентальні балістичні ракети

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 27 липня продемонстрував міністрові оборони Росії Сергієві Шойгу міжконтинентальні балістичні ракети і раніше невідомі військові безпілотники, провівши йому екскурсію по новому і найсучаснішому озброєнню КНДР, повідомили північнокорейські державні ЗМІ.

Після того, як на початку цього року Вашингтон звинуватив Пхеньян у постачанні Москві зброї для її війни проти України, на фото в державних ЗМІ видно, як Кім проводить Шойгу через велику оборонну виставку, на якій демонструються ядерні ракети Північної Кореї і те, що спеціалізований сайт NK News, базований у Сеулі, назвав новими безпілотниками.

Шойгу і високопоставлена китайська делегація перебувають у Пхеньяні як перші відомі іноземні гості Кіма від початку пандемії Covid-19.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі в березні 2023 року заявив, що Російська Федерація прагне отримати боєприпаси в Північної Кореї, ймовірно, пропонуючи натомість продовольство.

За словами Кірбі, які цитувало видання Politico, Росія прагне отримати більше боєприпасів, щоб посилити військові дії в Україні.

Сполучені Штати з листопада 2022 року звинувачують Північну Корею в таємному постачанні Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки. Відповідно до розвідувальних даних, боєприпаси нібито відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії.