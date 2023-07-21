КНДР випустила «кілька крилатих ракет» у море – Yonhap

Північна Корея випустила «кілька крилатих ракет» у Жовте море між Китаєм і Корейським півостровом, повідомило 22 липня південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Запуск, який, за даними Yonhap, відбувся близько 4:00 за місцевим часом, стався лише через три дні після того, як Північна Корея випустила дві балістичні ракети в море на протилежному узбережжі на тлі зростання напруженості на півострові.

Минулого тижня Північна Корея випробувала зброю, яку назвала вдосконаленою ракетою великої дальності. Також у Пхеньяні погрожували збити американський військовий літак-розвідник, який, за повідомленням КНДР, здійснював «вороже шпигунство» поблизу північнокорейської території.