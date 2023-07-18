Північна Корея могла запустити балістичні ракети – NHK

Північна Корея, ймовірно, уранці в середу, 19 липня, за місцевим часом, повідомляє японський громадський мовник NHK. За цим повідомленням, ракети впали в море.

Телекомпанія з посиланням на берегову охорону Японії повідомила, що Північна Корея запустила «те, що могло бути двома балістичними ракетами». Це сталося після того, як офіс прем’єр-міністра Японії також заявив, що Північна Корея запустила, ймовірно, балістичну ракету.

NHK додає, що «джерела японського уряду кажуть, що снаряди, схоже, впали в Японське море, за межами виключної економічної зони країни».

18 липня підводний човен з балістичними ракетами ВМС США, здатний нести ядерну зброю, зайшов у південнокорейський порт Пусан. Про присутність підводного човна класу «Огайо» в південнокорейському портовому місті повідомило міністерство оборони Південної Кореї вдень 18 липня.

Минулого тижня Північна Корея випробувала зброю, яку назвала вдосконаленою ракетою великої дальності. Також у Пхеньяні погрожували збити американський військовий літак-розвідник, який, за повідомленням КНДР, здійснював «вороже шпигунство» поблизу північнокорейської території.