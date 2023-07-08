ОЗХЗ: у світі знищені всі заявлені запаси хімічної зброї

У світі знищені всі заявлені запаси хімічної зброї, повідомила 7 липня Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Останній відомий хімічний боєзапас був безповоротно знищений у США 7 липня, підтвердила ОЗХЗ.

«Це критично важливий крок на шляху до виконання місії ОЗХО щодо остаточної ліквідації всієї хімічної зброї. Проте попереду нас чекає більше викликів, які потребують постійної уваги міжнародної спільноти. Чотири країни ще мають приєднатися до Конвенції (про заборону хімічної зброї – ред.). Покинуту і стару хімічну зброю ще потрібно виявити і знищити», – заявив гендиректор організації Фернандо Аріас.

«Недавнє використання і погрози використання токсичних хімікатів як зброї показують, що запобігання повторній появі залишатиметься пріоритетом для Організації. Швидкий розвиток науки і техніки, нові небезпечні токсичні хімічні речовини, більш складне обладнання та методи виробництва, кращі засоби доставки і взаємодія між хімією, біологією та штучним інтелектом є додатковими факторами, які становитимуть випробування для актуальності Конвенції про хімічну зброю», – додав генсекретар.

ОЗХЗ підтвердило знищення понад 72 тисяч тонн накопиченої хімічної зброї у всьому світі після набрання чинності Конвенцією про хімічну зброю у 1997 році, зазначає організація.

Угода забороняє виробництво, накопичення і застосування хімічної зброї. Наразі учасниками Конвенції є 193 країни.

Президент США Джо Байден, який також оголосив про ліквідацію хімічної зброї на території країни, закликав інші країни також приєднатися до Конвенції (зокрема, її не підписали Єгипет, Південний Судан і Північна Корея). Також Байден закликав Росію і Сирію «повернутися до дотримання Конвенції та визнати свої незаявлені програми, які використовувалися для зухвалих злодіянь та атак».

Росія і Сирія неодноразово заперечували використання хімічної зброї. Москва відзвітувала про знищення всіх російських запасів хімзброї у вересні 2017 року.

У 2020 році ОЗХЗ підтвердила, що опозиційного російського політика Олексія Навального отруїли бойовою хімічною речовиною «Новічок» – аналогічною тій, якою отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку в британському Солсбері у 2018 році. У відповідь на звинувачення Росія погрожувала вийти із ОЗХЗ.