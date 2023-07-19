Американський солдат перетнув кордон із Північною Кореєю «добровільно та без дозволу» – Остін

Американський військовий незаконно перетнув кордон Північної Кореї – це підтвердив на брифінгу напередодні міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

Він зазначив, що американська сторона наразі вивчає деталі того, що сталося.

«Але ми знаємо, що один із наших військовослужбовців, який був у відрядженні, добровільно та без дозволу перетнув військово-розмежувальну лінію. Ми вважаємо, що він під вартою в КНДР», – сказав Остін.

Міністр додав, що Пентагон уважно стежить за ситуацією і працює над тим, аби сповістити близьких солдата та відреагувати на інцидент.

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«Що стосується моїх побоювань (щодо можливих загроз безпеці – ред.), то передусім я переймаюся добробутом наших військових. Тож ми продовжимо концентруватися на цьому», – заявив він.

Раніше американські медіа з посиланням на збройні сили США в Кореї повідомили, що військовий США на ім’я Тревіс Кінґ перетнув кордон між Республікою Корея та КНДР.

За словами представника американського контингенту в Кореї, Командування ООН зв’язалося з Північною Кореєю щодо втікача.

Як заявляють посадовці, яких цитує Reuters, солдат був відряджений до селища Пханмунджом у спільній зоні безпеки, коли перетнув військово-демаркаційну лінію з КНДР. Його мотиви невідомі, але перед тим він визнав свою провину в справі про напад та пошкодження поліцейської машини в жовтні минулого року. Він відбув свій термін під вартою і мав повернутися до своєї військової частини в США, але втік із аеропорту після проходження контролю.

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Один із американських посадовців на умовах анонімності розповів журналістам, що на Кінґа чекало дисциплінарне стягнення вдома. Неясно, чи це було пов’язано з жовтневим інцидентом.

Вважається, що востаннє американський солдат потрапляв до Північної Кореї в 1982 році.

У червні 2017 року в США помер студент Отто Вомрбієр, який до того був ув’язнений у Північній Кореї за звинуваченнями в крадіжці пропагандистського плаката. Мати юнака наполягала, що його катували в ув’язненні в тоталітарній комуністичній країні, він повернувся додому в стані коми.