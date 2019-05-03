Мати Отто Вормбієра: Північна Корея – це «ракова пухлина землі»

Мати студента Отто Вормбієра, померлого після ув’язнення у Північній Кореї, назвала цю країну «раковою пухлиною» і застерегла США від послаблення тиску на неї.

У дослідницькому центрі «Інститут Хадсон» у Вашингтоні Сінді Вормбієр виступила з критикою північнокорейського режиму, назвавши його та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина відповідальними за смерть свого сина.

«Північна Корея – ракова пухлина цієї землі, і якщо ми продовжимо ігнорувати цей рак, він не зникне, він вб’є нас усіх», – сказала Вормбієр.

Вона назвала спроби Вашингтону налагодити дипломатичні стосунки з Пхеньяном «цирком».

«Якщо ми не продовжимо тиснути на Північну Корею, вони не зміняться, а я дуже боюся, що ми можемо послабити цей тиск», – зазначила жінка.

Вона також прокоментувала повідомлення про те, що Білий Дім нібито заплатив Пхеньяну за «медичне обслуговування» сина. За словами Вормбієр, вона нікого не звинувачує, і навпаки – високо оцінює зусилля посла США у Північній Кореї Джозефа Юна, докладені для повернення Отто додому.

«Мій прекрасний хлопчик, у якого будь-яка дівчина закохувалася з першого погляду, виглядав як чудовисько. У його очах – тоді я не знала, що він не бачить – був суцільний жах, такий, наче він бачив диявола. І він бачив», – сказала жінка, згадуючи стан Отто Вормбієра після повернення.

Вона наполягає на тому, що її сина катували в ув’язненні.

У грудні 2018 року суд у Вашингтоні постановив, що Північна Корея має виплатити 501 мільйон доларів компенсації родині студента Отто Вормбієра, який помер у червні 2017 року.

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У 2016 році 22-річного студента Отто Вормбієра затримали під час відвідин Пхеньяна у складі тургрупи, звинувативши в намаганні вкрасти пропагандистський плакат із закритого для відвідувачів службового приміщення готелю, і засудили до 15 років каторжних робіт.

Після 17 місяців в ув’язненні Вормбієра врешті повернули 13 червня 2017 року до США – у стані коми. Американські лікарі заявили, що Вормбієр зазнав неврологічної травми невідомого походження.

19 червня 2017 року Вормбієр помер у себе вдома у штаті Огайо.

Влада Північної Кореї відкинула звинувачення у жорстокому поводженні чи катуванні американського студента Отто Вормбієра.