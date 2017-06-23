У Північній Кореї заперечили катування американського студента Вормбієра

Влада Північної Кореї відкинула звинувачення у жорстокому поводженні чи катуванні американського студента Отто Вормбієра, якого у Пхеньяні затримували на 17 місяців, а потім передали у комі до США, де він цього місяця помер.

Північнокорейська влада через державне Центральне новинне агентство КНДР 23 червня заявила, що Пхеньян став «найбільшою жертвою» смерті Вормбієра.

22-річний Вормбієр, якого Північна Корея повернула додому у стані коми, помер у себе вдома у штаті Огайо 19 червня.

Його затримали під час відвідин Пхеньяна у складі тургрупи, звинувативши в намаганні вкрасти пропагандистський плакат із закритого для відвідувачів службового приміщення готелю, і засудили до 15 років каторжних робіт. Такий вирок у США назвали несумірним із оголошеним порушенням. По більш ніж 17 місяцях в ув’язненні Вормбієра врешті повернули 13 червня до США – у стані коми. Проте американські лікарі заявили, що Вормбієр зазнав неврологічної травми невідомого походження.

Президент США Дональд Трамп назвав смерть Отто Вормбієра «ганебною».

Перед цим американський сенатор Боб Коркер закликав Вашингтон розглянути можливість заборонити громадянам США відвідувати Північну Корею з огляду на небезпеку, яка на них там чекає.