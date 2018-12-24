Суд у США зобов’язав КНДР виплатити півмільярда доларів компенсації через смерть студента

Суд у Вашингтоні постановив, що Північна Корея має виплатити 501 мільйон доларів компенсації родині студента Отто Вормбієра, який помер у червні 2017 року, невдовзі після звільнення з північнокорейської в’язниці.

Рішення суду, ухвалене 24 грудня, є здебільшого символічним, тому що не існує механізму, як примусити Пхеньян заплатити. Водночас це рішення може ускладнити намагання президента США Дональда Трампа поліпшити відносини між двома країнами.

Родина Вормбієра домагалася відшкодування мільярда доларів як покарання і 46 мільйонів доларів за пережиті страждання.

У 2016 році 22-річного студента Отто Вормбієра затримали під час відвідин Пхеньяна у складі тургрупи, звинувативши в намаганні вкрасти пропагандистський плакат із закритого для відвідувачів службового приміщення готелю, і засудили до 15 років каторжних робіт.

Після 17 місяців в ув’язненні Вормбієра врешті повернули 13 червня 2017 року до США – у стані коми. Американські лікарі заявили, що Вормбієр зазнав неврологічної травми невідомого походження.

19 червня 2017 року Вормбієр помер у себе вдома у штаті Огайо.

Влада Північної Кореї відкинула звинувачення у жорстокому поводженні чи катуванні американського студента Отто Вормбієра.