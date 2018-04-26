США: батьки студента Вормбієра звинувачують КНДР у смерті сина

Батьки американського студента Отто Вормбієра подали до суду на Північну Корею через смерть їхнього сина в 2017 році після звільнення з-під арешту.

«Отто був заручником, він був ув’язненим з політичною метою, використовувався як заручник і зазнав особливо суворого та жорстокого поводження з боку Кім Чен Ина», – заявив його батько Фред Варм'єр у своїй заяві.

«Кім та його режим зобразили себе невинними, хоча вони навмисно позбавили життя нашого сина. Цей судовий процес є ще одним кроком у притягнені Північної Кореї до відповідальності за варварське поводження з Отто і нашою сім’єю», – додав він.

У 2016 році 22-річного студента Отто Вормбієра затримали під час відвідин Пхеньяна у складі тургрупи, звинувативши в намаганні вкрасти пропагандистський плакат із закритого для відвідувачів службового приміщення готелю, і засудили до 15 років каторжних робіт.

Після 17 місяців в ув’язненні Вормбієра врешті повернули 13 червня 2017 року до США – у стані коми. Проте американські лікарі заявили, що Вормбієр зазнав неврологічної травми невідомого походження.

19 червня 2-017 року Вормбієр помер у себе вдома у штаті Огайо.

Влада Північної Кореї відкинула звинувачення у жорстокому поводженні чи катуванні американського студента Отто Вормбієра.