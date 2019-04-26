У компанії Daimler не знають, звідки в Кім Чен Ина її лімузини

Німецька компанія Daimler, яка виробляє броньовані лімузини, не має інформації про те, звідки в лідера Північної Кореї автомобілі її виробництва, повідомляють західні ЗМІ.

Кім Чен Ин викликав подив використанням стретч-лімузинів на кількох зустрічах найвищого політичного рівня, в тому числі – на саміті з президентом Росії Володимиром Путіним цього тижня та на попередніх зустрічах із президентом США Дональдом Трампом.

Продаж товарів розкоші, до яких входять і лімузини, до Північної Кореї заборонений санкціями Сполучених Штатів. Це один із заходів, спрямованих на те, що змусити Пхеньян відмовитися від своєї ядерної програми.

Тим не менш, за даними журналістів, на залізничній станції у російському Владивостоку на Кім Чен Ина чекали два лімузини – Mercedes Maybach S600 Pullman Guard та Mercedes Maybach S62.

Ми не маємо жодної гадки про те, як ці транспортні засоби потрапили до Північної Кореї. Для Daimler коректний експорт нашої продукції у відповідності до закону є засадничим принципом відповідальної бізнес-діяльності», – заявила речниця Daimler Сільке Мокерт у письмовій відповіді на запит інформаційної агенції Associated Press.

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Daimler – один із найбільших та найбільш престижних автовиробників у світі. Однак Північної Кореї немає серед його офіційних покупців.

«Наша компанія не має бізнес-зв’язків із Північною Кореєю протягом понад 15 років і суворо дотримується ембарго Євросоюзу та Сполучених Штатів. Аби запобігти постачанню в Північну Корею та будь-яке з її посольств по всьому світу, Daimler запровадив всеосяжний процес контролю експорту. Продажі автомобілів третіми сторонами – особливо автомобілів, що вже були у вжитку – перебувають поза нашим контролем і відповідальністю», – стверджує Мокерт.