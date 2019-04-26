Кім Чен Ин запросив Путіна до Північної Кореї – ЗМІ

Глава КНДР Кім Чен Ин під час переговорів з російським президентом Володимиром Путіним у Владивостоку запросив його відвідати Північну Корею. Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї.

Як стверджує ЦТАК, Путін прийняв запрошення північнокорейського лідера.

Саміт лідерів Росії та КНДР відбувся 25 квітня у Владивостоку. Путін вперше зустрічався з Кім Чен Ином. Після зустрічі Путін заявив, що всі учасники задоволені результатами переговорів, хоча офіційних заяв так і не було зроблено.