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26 Квітень 2019, Київ 11:28
Новини | Міжнародні

Кім Чен Ин запросив Путіна до Північної Кореї – ЗМІ

Як стверджує ЦТАК, Путін прийняв запрошення північнокорейського лідера

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Глава КНДР Кім Чен Ин під час переговорів з російським президентом Володимиром Путіним у Владивостоку запросив його відвідати Північну Корею. Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї.

Як стверджує ЦТАК, Путін прийняв запрошення північнокорейського лідера.

Саміт лідерів Росії та КНДР відбувся 25 квітня у Владивостоку. Путін вперше зустрічався з Кім Чен Ином. Після зустрічі Путін заявив, що всі учасники задоволені результатами переговорів, хоча офіційних заяв так і не було зроблено.

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