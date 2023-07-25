Міністр оборони Росії Шойгу відвідає Північну Корею – ЦТАК

Російська делегація на чолі з міністром оборони Сергієм Шойгу цього тижня відвідає Північну Корею, повідомляє 25 липня офіційна інформагенція КНДР, Центральне телеграфне агентство Кореї.

За повідомленням, Шойгу прибуде, щоб відсвяткувати 70-ту річницю так званого «Дня перемоги» північнорейських сил у громадянській війні, яка на Корейському півострові тривала з 1950 до 1953 року. Формально Корейська війна не закінчилася досі – було укладене перемирʼя, яке триває досі.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі в березні 2023 року заявив, що Російська Федерація прагне отримати боєприпаси в Північної Кореї, ймовірно, пропонуючи натомість продовольство. За словами Кірбі, які цитувало видання Politico, Росія прагне отримати більше боєприпасів, щоб посилити військові дії в Україні.

Сполучені Штати з листопада 2022 року звинувачують Північну Корею в таємному постачанні Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки. Відповідно до розвідувальних даних, боєприпаси нібито відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії.