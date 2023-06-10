МЗС Росії заявило, що відповість на рішення Ісландії закрити посольство

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що на рішення Ісландії про закриття посольства в Москві буде «відповідна реакція».

У своїй заяві, оприлюдненій 10 червня, Москва назвала дії Рейк’явіка «антиросійськими» і «недружніми».

«Ухвалене владою Ісландії рішення про зниження рівня дипвідносин з Росією руйнує весь комплекс російсько-ісландської взаємодії, яка традиційно базувалася на взаємній повазі та багатоплановій співпраці… Уся відповідальність за такий розвиток ситуації повністю лежить на ісландській стороні», – йдеться в повідомленні.

Про те, що Ісландія закриває своє посольство у Росії з 1 серпня, напередодні повідомило Міністерство закордонних справ.

Крім того, Ісландія вимагає від Росії обмежити свою дипломатичну присутність у Рейк’явіку, знизити рівень дипломатичного представництва і скоротити чисельність персоналу російського посольства.

У заяві ісландського МЗС наголошується, що не йдеться про розрив дипломатичних відносин. «Наразі наші торгові, культурні та політичні зв’язки з Росією скоротилися до історичного мінімуму. Тому продовжувати роботу посольства було невиправдано», – йдеться в документі.

Європейські країни вислали сотні російських дипломатичних співробітників після того, як Москва розпочала повномасштабну війну проти України 24 лютого. Росія відповіла взаємністю, відправивши додому дипломатів з багатьох країн ЄС.