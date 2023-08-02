Польща: до МЗС прийде заступник посла України

До Міністерства закордонних справ Польщі 2 серпня прийде заступник посла України, а очільник дипломатичної місії Василь Зварич зробить це, щойно повернеться до Варшави з наради послів у Києві. Про це заявив заступник голови польського зовнішньополітичного відомства Павел Яблонський.

Пізно увечері 1 серпня Яблонський опублікував у твітері перелік із семи пунктів щодо польсько-українських відносин. На думку дипломата, «варто нагадати, що

1. Польща підтримує Україну лише і настільки, наскільки це відповідає нашим національним інтересам.

2. Основоположним принципом міжнародної політики є принцип взаємності. Варто також поважати людей, які нам допомагають – особливо, коли це дуже потрібне і масштабна допомога.

3. Ми розуміємо емоції, що їх переживають українці, які є об’єктом варварської агресії Росії. Емоції, однак, можуть бути поганим порадником, а брак поваги до союзників не сприяє досягненню дипломатичних цілей, наприклад, в зусиллях щодо збільшення масштабів та видів допомоги.

4. Головною загрозою і для Польщі і для України залишається Росія. В Україні триває війна, розпочата Росією, яка також загрожує Польщі. Захист від цієї загрози є нашим найважливішим спільним інтересом на даний момент.

5. Це не означає, що між Польщею та Україною немає питань, щодо яких ми ще не досягли згоди. Ми говоримо про це чесно і відкрито між собою, нехай і не завжди публічно.

6. Підтримка України в експорті зерна на позаєвропейські ринки не може відбуватися за рахунок польського сільського господарства. Тиск на Польщу в цьому питанні не буде ефективним. З точки зору інтересів України, Україні було б доцільніше чинити тиск на інституції ЄС, щоб вони підтримали країни-члени в розвитку інфраструктури, необхідної для транзиту зерна.

7. Насамкінець незмінно і без жодного сумніву: Волинський злочин – це геноцид, вчинений 80 років тому українцями проти поляків (українські історики переважно не поділяють цю оцінку – ред.). Без розкриття цього злочину, розблокування ексгумації та вшанування пам’яті її жертв не буде справжнього польсько-українського примирення чи інтеграції України в ЄС.

Виклик українського посла до польського МЗС став дзеркальною відповіддю на те, що 1 серпня українське МЗС повідомило про виклик польського посла в Києві Бартоша Ціхоцького.

Причиною цього запрошення стало висловлювання керівника Бюро міжнародної політики президента Польщі Марціна Пшидача щодо України. Коментуючи в ефірі польського телебачення обмеження імпорту українського збіжжя, зокрема в Польщу, Пшидач завив, що «варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років».

Незабаром після цієї заяви заступник керівника офісу українського президента Андрій Сибіга написав у фейсбуці, що такі слова польського політика є маніпулятивними і такими, що нав’язують польському суспільству думку, що Україна начебто не цінує підтримку Польщі у боротьбі з російською агресією.