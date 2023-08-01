Прем’єр Моравецький обурився викликом посла Польщі до МЗС України

Виклик посла Польщі до Міністерства закордонних справ України не мав відбутися. Варшава надала Києву «значну допомогу», а таких помилок бути не повинно, йдеться в заяві прем’єр-міністра країни Матеуша Моравецького.

«Виклик польського посла – представника країни, єдиної, яка залишалася в Києві в день вторгнення Росії в Україну, – до МЗС України не повинен був відбутися», – зазначив польський чиновник.

За його словами, у міжнародній політиці, в умовах війни, що триває, і з урахуванням величезної підтримки, яку Польща надала Україні, таких помилок бути не повинно.

«Ми завжди захищатимемо добре ім’я Польщі, її безпеку, і інтереси жодної іншої країни ніколи не переважають над інтересами Республіки Польща», – додав Моравецький.

Раніше 1 серпня українське МЗС повідомило про виклик польського посла в Києві Бартоша Ціхоцького. Причиною виклику стали висловлювання керівника Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидача щодо України.

Напередодні Марцін Пшидач, посадовець канцелярії президента Польщі Анджея Дуди, коментуючи обмеження імпорту українського збіжжя, зокрема в Польщу, завив по польському телебаченню, що «варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років».

Незабаром після цієї заяви заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга написав у фейсбуці, що такі слова польського політика є маніпулятивними і такими, що нав’язують польському суспільству думку, що Україна начебто не цінує підтримку Польщі у боротьбі з російською агресією.

Згодом стало відомо про те, що Міністерство закордонних справ Польщі запросило посла України до резиденції через останні заяви в Києві.

«МЗС повідомляє, що в зв’язку із заявами представників української влади посла України в Польщі запрошено до резиденції МЗС», – йдеться в короткому повідомленні відомства в твітері.

Міністерство не уточнює, про які саме заяви йдеться.

Посольство України в Польщі наразі не коментувало це повідомлення.