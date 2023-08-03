Влада Румунії перевіряє дані про падіння уламків російського дрона на території країни

Влада Румунії відреагувала на інформацію про те, що в прикордонній громаді впали уламки російського дрона. За повідомленням Міністерства національної оборони країни від 3 серпня, такі повідомлення з’явилися у відкритому доступі напередодні, на тлі чергової російської повітряної атаки на український порт Ізмаїл.

«Група фахівців Військово-повітряних сил Румунії виїхала сьогодні на місце для розслідування ситуації, про яку повідомлялося. До цього моменту не було виявлено конкретних елементів, які б підтверджували поширені гіпотези», – заявляє відомство.

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Досі, за повідомленням, російські дрони, використані в ході повітряних атак, не перетинали повітряний простір Румунії.

Румунська влада неодноразово критикувала Росію за атаки по українських портах на Дунаї.

Внаслідок російської нічної атаки дронами по Одещині 2 серпня постраждали об’єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю: елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення.

Після того, як 17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди російські війська почали практично щодня обстрілювати Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.